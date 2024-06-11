В Петербурге мужчина напал на фельдшера и полицейских

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, перед тем, как избить пожилую женщину и напасть на работника скорой помощи, задержанный под влиянием наркотиков успел убить и расчленить своего отца, тело которого обнаружили в той же квартире на Бадаева. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.