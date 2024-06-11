Идущие на Кубу российские корабли провели учения с ракетами в Антлантике

Западные СМИ сообщили, ссылаясь на источники среди американских чиновников, что Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений. По версии собеседников изданий, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, после учений останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут еще одни маневры.