Жителя Крыма приговорили к пяти годам за сговор с СБУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. Крымчанин приговорен к пяти годам лишения свободы за сговор и готовность оказать содействие СБУ, сообщает прокуратура республики.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год», — говорится в сообщении.
Решение вынес Верховный суд Крыма. Осужденный — 44-летний житель Ялты. Он признан виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленном против безопасности России.
«Судом установлено, что в период с октября 2022 года по апрель 2023 года посредством переписки в мессенджерах подсудимый вступил в сговор с представителями службы безопасности Украины, сообщив о наличии у него навыков управления беспилотными летательными аппаратами, обращения с оружием», — говорится в сообщении. Кроме того, мужчина также предлагал способы своего непосредственного участия в оказании содействия в противодействии проведению РФ специальной военной операции.
Дело рассматривали в закрытом режиме из-за сведений, составляющих гостайну.
Суд квалифицировал действия подсудимого по статье 275.1 УК РФ — сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленном против безопасности РФ. Приговор не вступил в законную силу.
В свою очередь, в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ сообщили, что ранее был вынесен приговор его сообщнику, также жителю Ялты.
Силовики установили, что мужчины передавали СБУ сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.
«Кроме того, указанные лица предложили свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооружённых сил Российской Федерации в интересах украинской спецслужбы, а также выразили готовность совершения диверсионно-террористических актов в отношении военных объектов на территории Республики Крым», — говорится в сообщении.
Первый обвиняемый был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 500 тысяч рублей.