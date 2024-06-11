Жителя Крыма приговорили к пяти годам за сговор с СБУ

«Судом установлено, что в период с октября 2022 года по апрель 2023 года посредством переписки в мессенджерах подсудимый вступил в сговор с представителями службы безопасности Украины, сообщив о наличии у него навыков управления беспилотными летательными аппаратами, обращения с оружием», — говорится в сообщении. Кроме того, мужчина также предлагал способы своего непосредственного участия в оказании содействия в противодействии проведению РФ специальной военной операции.