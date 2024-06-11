Продавца зараженного сибирской язвой мяса осудили в Воронежской области

Инцидент, напомним, произошел в селе Красные Холмы. Сельчанка попросила своего брата забить ее корову, при этом документов на животное у женщины не было, ветеринарское обследование скота она также не проводила. Мясо забитой коровы, которое тоже, разумеется, не было проверено, женщина продала перекупщикам. Ну, а те собирались продать говядину на рынке «1000 мелочей».