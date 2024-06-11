Продавца зараженного сибирской язвой мяса осудили в Воронежской области

Инцидент, напомним, произошел в селе Красные Холмы. Сельчанка попросила своего брата забить ее корову, при этом документов на животное у женщины не было, ветеринарское обследование скота она также не проводила. Мясо забитой коровы, которое тоже, разумеется, не было проверено, женщина продала перекупщикам. Ну, а те собирались продать говядину на рынке «1000 мелочей».
Брат жительницы Красных Холмов, занимавшийся убоем коровы, через некоторое время почувствовал себя плохо, в больнице у мужчины диагностировали сибирскую язву.
«На территории личного подсобного хозяйства, где подтвердился случай сибирской язвы, отобрали пробы биоматериала от теленка, коровы, 17 живых свиней и одной умершей. Все они были отрицательные. Положительную пробу взяли из шкуры забитой на мясо коровы. Шкуру сожгли», — рассказали в пресс-службе районного суда.
После инцидента часть Панинского и Новоусманского районов оказалась в зоне карантина, зараженное мясо уничтожили. Хозяйка больного животного полностью признала свою вину. Женщину судили по уголовной статье. В итоге ей назначили год исправительных работ, также 10% заработанного она будет должна отдать государству. В силу приговор пока не вступил.