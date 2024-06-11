Строящийся дом загорелся в Новокольцовском микрорайоне

В Екатеринбурге, в микрорайоне Новокольцовский, на улице 100-летия Уральского университета произошел пожар на стройке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Во время возгорания были повреждены утеплитель и отделка кровли строящегося трехэтажного здания.
С огнем боролись 13 человек личного состава и 3 единицы техники.
«МК-Урал» ранее писал, что днем 10 июня на 316-м километре трассы Пермь — Екатеринбург, возле Ревды, произошло возгорание грузовика «Скания».
В связи с происшествием движение в сторону Екатеринбурга было заблокировано. Объезд был организован через Ревду.