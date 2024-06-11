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Мэр подписал решение отремонтировать дорогу и тротуар на Большевистской в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал решение о ликвидации разрушения дороги и прилегающего к ней тротуара на улице Большевистская, 14 (стр.). Чтобы не признать ситуацию с дорогой чрезвычайной, органы управления городского звена привели в режим повышенной готовности.

В связи с этим мэр также дал ряд поручений для исправления дорожной ситуации:

  • «Организовать ежедневный мониторинг состояния дорожного полотна и тротуара, проходящего вдоль строительной площадки по ул. Большевистской, 14 (стр.);
  • Ограничить движение транспорта на участке дороги по ул. Большевистской, 14 (стр.). Сужение будет организовано сегодня до устранения причин деформации по одной полосе движения в районе пересечения с ул. Добролюбова и строящегося здания;
  • Провести обследование и ремонт ливневой канализации, ее элементов и прилегающего к участку тротуара», — сообщает мэрия города.

Контроль за ходом глобального ремонта участка мэр поручил своему первому заместителю Олегу Клемешову.