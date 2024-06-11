Мэр подписал решение отремонтировать дорогу и тротуар на Большевистской в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал решение о ликвидации разрушения дороги и прилегающего к ней тротуара на улице Большевистская, 14 (стр.). Чтобы не признать ситуацию с дорогой чрезвычайной, органы управления городского звена привели в режим повышенной готовности.