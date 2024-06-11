Мэр подписал решение отремонтировать дорогу и тротуар на Большевистской в Новосибирске

В связи с этим мэр также дал ряд поручений для исправления дорожной ситуации:
- «Организовать ежедневный мониторинг состояния дорожного полотна и тротуара, проходящего вдоль строительной площадки по ул. Большевистской, 14 (стр.);
- Ограничить движение транспорта на участке дороги по ул. Большевистской, 14 (стр.). Сужение будет организовано сегодня до устранения причин деформации по одной полосе движения в районе пересечения с ул. Добролюбова и строящегося здания;
- Провести обследование и ремонт ливневой канализации, ее элементов и прилегающего к участку тротуара», — сообщает мэрия города.
Контроль за ходом глобального ремонта участка мэр поручил своему первому заместителю Олегу Клемешову.