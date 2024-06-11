В деле Шабутдинова увеличилось количество пострадавших

«Шабутдинов Аяз Рифатович обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено еще пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет», — сказал следователь в Таганском суде Москвы.