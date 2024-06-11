В деле Шабутдинова увеличилось количество пострадавших

«Шабутдинов Аяз Рифатович обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено еще пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет», — сказал следователь в Таганском суде Москвы.
Ранее было известно о 75 эпизодах мошенничества.
Бизнес-тренеру и основателю «Лайк Центра» предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Другой фигурант — гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск.