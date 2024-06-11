На Балткосе нашли мёртвых бакланов и погибшего тюленя

«Нехватка рыбы характерна именно для Южной Балтики. На севере встаёт лёд, и тюленям проще добраться до пищи, а у нас ослабленные детёныши не могут самостоятельно так глубоко заплыть. Хотя они всё равно возвращаются и размножаются здесь, потому что у них есть homing — чувство, которое заставляет вернуться туда, где родился», — рассказала Ежова.