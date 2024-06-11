На Балткосе нашли мёртвых бакланов и погибшего тюленя

На Балткосе нашли множество мёртвых бакланов и обглоданную тушу тюленя. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.
По словам очевидцев, погибшие животные лежат между «Ржавым городом» и крепостью. Орнитолог Геннадий Гришанов отметил, что определить причину смерти птиц сложно.
«Это может быть утопление в сетях, отравление, инфекция. Нужно проводить исследование», — заявил эксперт. «Клопс» направил информационный запрос в Росприроднадзор.
Численность тюленей в Калининградской области уже несколько лет мониторит Институт Балтийского моря. Учёные выявили некоторые причины их гибели.
«Популяция тюленей ежегодно растёт, и это даже несмотря на то, что около 40% малышей гибнет из-за антропогенного влияния среды: на пляже ездят машины, гуляют люди, бегают собаки, а иногда и заклёвывают лебеди. Факторы беспокойства так сильны, что мамы не докармливают детёнышей. Наше побережье слишком хорошо освоено людьми», — поделилась директор Института Балтийского моря, заведующая лабораторией морской экологии Института океанологии РАН Елена Ежова.
По словам эксперта, тюленям в нашем регионе лучше всего именно в районе Балтийска, потому что там больше пищи в прибрежной зоне: салаки и ракообразных.
«Нехватка рыбы характерна именно для Южной Балтики. На севере встаёт лёд, и тюленям проще добраться до пищи, а у нас ослабленные детёныши не могут самостоятельно так глубоко заплыть. Хотя они всё равно возвращаются и размножаются здесь, потому что у них есть homing — чувство, которое заставляет вернуться туда, где родился», — рассказала Ежова.
В Росприроднадзоре объяснили, почему на побережье Балтийского моря стали чаще находить мёртвых тюленей.