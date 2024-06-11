Житель Ростовской области осужден на 15 лет за участие в нацбате «Азов»

Суд приговорил Игоря Горского к 15 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, у него будут конфискованы 1,4 миллиона рублей, которые ему заплатили за время службы в «Азове». Эти средства поступят в доход государства.