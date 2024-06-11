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Житель Ростовской области осужден на 15 лет за участие в нацбате «Азов»

Уроженец Ростовской области осужден к 15 годам колонии за участие в украинском националистическом батальоне «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Такое решение вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.

Как установило следствие, в 2014 — 2015 годах Горский из идеологических соображений и ради материальной выгоды воевал на стороне Украины в рядах нацбата «Азов». Кроме того, ранее ростовчанин уже был осужден за незаконный оборот наркотиков. На суде фигуранту предъявили обвинения по двум эпизодам по части третьей статьи 359 УК РФ (наемничество).

Суд приговорил Игоря Горского к 15 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, у него будут конфискованы 1,4 миллиона рублей, которые ему заплатили за время службы в «Азове». Эти средства поступят в доход государства.