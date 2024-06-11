Дело Бишимбаева: рассмотрение апелляции судья назначил на 26 июня

«13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны вынесен приговор в отношении осужденных Бишимбаева К. и Байжанова Б. После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы от осужденных и их защитников на приговор», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в апелляционных жалобах просят оправдать Байжанова, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, и изменить приговор Бишимбаеву, переквалифицировав его действия, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.
«Постановлением судьи дело назначено к рассмотрению на 26 июня 2024 года в 10.00 часов».
Заседание будет проходить в здании суда г. Астаны.
Напомним, Куандык Бишимбаев признан виновным по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и по статье «Истязание» и приговорен к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он должен в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Бахытжан Байжанов приговорен к 4 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Его изначально обвиняли по статьям 432 «Укрывательство» и 434 «Недонесение о преступлении» УК. Однако после прокуроры отказались от одной статьи обвинения, оставив лишь «Заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления».