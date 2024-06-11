Дело Бишимбаева: рассмотрение апелляции судья назначил на 26 июня

«13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны вынесен приговор в отношении осужденных Бишимбаева К. и Байжанова Б. После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы от осужденных и их защитников на приговор», — говорится в сообщении.