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Дело Бишимбаева: рассмотрение апелляции судья назначил на 26 июня

АЛМАТЫ, 11 июн — Sputnik. Уголовное дело в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступило в апелляционную инстанцию, заявили в суде Астаны.

Источник: Скриншот видео Верховный суд / НщгЕгиу

«13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны вынесен приговор в отношении осужденных Бишимбаева К. и Байжанова Б. После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы от осужденных и их защитников на приговор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в апелляционных жалобах просят оправдать Байжанова, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, и изменить приговор Бишимбаеву, переквалифицировав его действия, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

«Постановлением судьи дело назначено к рассмотрению на 26 июня 2024 года в 10.00 часов».

отмечается в сообщении.

Заседание будет проходить в здании суда г. Астаны.

Напомним, Куандык Бишимбаев признан виновным по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и по статье «Истязание» и приговорен к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он должен в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Бахытжан Байжанов приговорен к 4 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Его изначально обвиняли по статьям 432 «Укрывательство» и 434 «Недонесение о преступлении» УК. Однако после прокуроры отказались от одной статьи обвинения, оставив лишь «Заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления».