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На крыше Версальского дворца произошел пожар

На участке кровли Версальского дворца, где велись ремонтные работы, произошел пожар. В историческом комплексе сработала пожарная сигнализация, в связи с чем началась эвакуация посетителей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию комплекса.

Газета Le Figaro со ссылкой на пожарную бригаду департамента Ивелин пишет, что в дворце проходит масштабная операция по тушению пожара. Первые спасатели прибыли к зданию Версаля в 15:30 по местному времени (16:30 мск). Уточняется, что к тушению привлечены все пожарные расчеты, дислоцированные в районе дворца.

Позднее пресс-служба исторического комплекса подтвердила, что сегодня днем в Версале произошло задымление. «Ситуация была быстро взята под контроль, посетители эвакуированы из соображений безопасности», — говорится в сообщении на странице Версальского дворца в Х. Отмечается, что сейчас дворец и парковый ансамбль открыты.

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