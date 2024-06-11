На крыше Версальского дворца произошел пожар

Газета Le Figaro со ссылкой на пожарную бригаду департамента Ивелин пишет, что в дворце проходит масштабная операция по тушению пожара. Первые спасатели прибыли к зданию Версаля в 15:30 по местному времени (16:30 мск). Уточняется, что к тушению привлечены все пожарные расчеты, дислоцированные в районе дворца.
Позднее пресс-служба исторического комплекса подтвердила, что сегодня днем в Версале произошло задымление. «Ситуация была быстро взята под контроль, посетители эвакуированы из соображений безопасности», — говорится в сообщении на странице Версальского дворца в Х. Отмечается, что сейчас дворец и парковый ансамбль открыты.
Новость дополняется.