На крыше Версальского дворца произошел пожар

Газета Le Figaro со ссылкой на пожарную бригаду департамента Ивелин пишет, что в дворце проходит масштабная операция по тушению пожара. Первые спасатели прибыли к зданию Версаля в 15:30 по местному времени (16:30 мск). Уточняется, что к тушению привлечены все пожарные расчеты, дислоцированные в районе дворца.