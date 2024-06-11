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Бастрыкин поручил проверить высказывания главной актрисы сериала «Ольга»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства провести проверку в связи с высказываниями актрисы Яны Трояновой (признана иностранным агентом). Пресс-служба СКР утверждает, что в распространенном в сети видео актриса «выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей».

Источник: РИА "Новости"

Накануне об обращении в СКР сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. В Telegram-канале она заявила, что попросила следствие проверить «эти публичные высказывания в отношении наших детей».

9 июня Яна Троянова (иноагент) в подкасте «Поживем — увидим», отвечая на вопрос о будущем России после окончания боевых действий, сказала: «Меня моя родина предала. Вот это вот меньшинство, которым я так горжусь, преданное Россией… конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: ''Русских надо убивать…''».

После начала специальной военной операции на Украине Яна Троянова (признана иноагентом) осудила действия России и уехала во Францию. В ноябре 2023 года Минюст внес ее реестр иностранных агентов за критику спецоперации, «формирование негативного образа» России и распространение «недостоверной информации» о решениях российских властей. Актриса известна ролями в фильмах «Жить», «Страна ОЗ», сериале «Ольга».

СК
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