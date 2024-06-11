Бастрыкин поручил проверить высказывания главной актрисы сериала «Ольга»

9 июня Яна Троянова (иноагент) в подкасте «Поживем — увидим», отвечая на вопрос о будущем России после окончания боевых действий, сказала: «Меня моя родина предала. Вот это вот меньшинство, которым я так горжусь, преданное Россией… конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: ''Русских надо убивать…''».