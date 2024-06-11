Присяжные признали Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения

До этого, 7 декабря, Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Отмечается, что он потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».