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Не уступивший дорогу водитель из Башкирии устроил жесткое ДТП

В аварии пострадали два человека.

Источник: ГАИ РБ

В Стерлитамаке произошла жесткая авария с участием двух легковушек — Datsun и Chevrolet Lanos. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Серьезное ДТП было зарегистрировано сегодня, 11 июня, на Вокзальной улице. Водитель не уступил дорогу встречной иномарке и врезался в нее. От мощного удара обе машины отбросило на газон.

Как сообщили в пресс-службе республиканской госавтоинспекции, пострадали в аварии водитель Datsun и пассажирка Chevrolet. Они обратились за медицинской помощью.