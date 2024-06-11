Не уступивший дорогу водитель из Башкирии устроил жесткое ДТП

В Стерлитамаке произошла жесткая авария с участием двух легковушек — Datsun и Chevrolet Lanos. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.
Серьезное ДТП было зарегистрировано сегодня, 11 июня, на Вокзальной улице. Водитель не уступил дорогу встречной иномарке и врезался в нее. От мощного удара обе машины отбросило на газон.
Как сообщили в пресс-службе республиканской госавтоинспекции, пострадали в аварии водитель Datsun и пассажирка Chevrolet. Они обратились за медицинской помощью.