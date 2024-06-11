24 марта того же года Мацегора сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали его дочь и угрожали расправой над ней. На следующий день спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал эту ситуацию чудовищной. По его словам, поступок СБУ доказал, что власти в Киеве поражены неонацистской идеологией.