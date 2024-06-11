Бывший мэр Купянска скончался после покушения

«Вчера, 10 июня 2024 года, не стало Геннадия. Гена всю жизнь жил для людей, редко думал о себе», — написала она.
Мацегора занимал пост градоначальника города Купянск Харьковской области с 2020 по 2022 год. Позже он переехал в Белгородскую область и стал директором спортивного комплекса «Георгиевский» в Старом Осколе. Украинские спецслужбы подозревали бывшего мэра в государственной измене.
На Мацегору совершили покушение 9 июня, он получил ранение и был отправлен на лечение в Москву. Подробности происшествия не приводились.
Офис генерального прокурора Украины 15 августа 2022 года заявил, что Мацегора обвиняется в сотрудничестве с Россией.
24 марта того же года Мацегора сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали его дочь и угрожали расправой над ней. На следующий день спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал эту ситуацию чудовищной. По его словам, поступок СБУ доказал, что власти в Киеве поражены неонацистской идеологией.