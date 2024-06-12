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Байкер умер в ДТП на юго-западе Петербурга. «Ямаха» не успела затормозить перед «Рено»

Водитель мотоцикла погиб в ДТП на Трамвайном проспекте.

Водитель мотоцикла «Ямаха» погиб на месте ДТП на Трамвайном проспекте в Кировском районе Петербурга вечером 11 июня.

Как передает корреспондент «Фонтанки», авария произошла около 11-го дома по Трамвайному проспекту. На место приехали три автомобиля скорой помощи, сотрудники МЧС и полиция.

В ГУ МВД региона «Фонтанке» сообщили, что 38-летний байкер погиб после столкновения с «Рено» под управлением 64-летнего мужчины. Водитель автомобиля поворачивал во двор налево, когда ему в бок врезался мотоцикл.

Байкер погиб на месте. Полиция выясняет, кто был виновником аварии.