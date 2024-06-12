Байкер умер в ДТП на юго-западе Петербурга. «Ямаха» не успела затормозить перед «Рено»

Водитель мотоцикла «Ямаха» погиб на месте ДТП на Трамвайном проспекте в Кировском районе Петербурга вечером 11 июня.



Как передает корреспондент «Фонтанки», авария произошла около 11-го дома по Трамвайному проспекту. На место приехали три автомобиля скорой помощи, сотрудники МЧС и полиция.