Смерть малыша от коклюша: врачи раскрыли подробности

Отмечается, что все случилось еще в феврале. Инфекционисты пояснили, что малыш, которому был всего год и девять месяцев, попал к ним уже в очень тяжелом состоянии. Ребенку даже невозможно было сделать КТ. Его сразу поместили в реанимацию, под аппарат ИВЛ. По данным медиков, родители мальчика — противники вакцинации. Отмечают, что еще при рождении он весил всего 900 граммов и был на искусственном питании.