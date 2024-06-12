Дело против генерала Попова могут прекратить, заявил адвокат

Во вторник защитник Попова Сергей Буйновский сообщил РИА Новости, что его подзащитного, арестованного за мошенничество, могут отправить в зону СВО, если соответствующее ходатайство в СК направит командующий Южным военным округом, эта норма в России еще не применялась.
«В соответствии со статьей 28.2 части 1 УПК РФ, предварительное расследование в отношении такого лица приостанавливается на основании ходатайства командования воинской части. В соответствии со статьей 78.1 части 1 УК РФ дело прекращается в связи с награждением госнаградой либо в связи с окончанием периода мобилизации или боевых действий», — сказал адвокат.
Он также отметил, что статья, вменяемая Попову, не препятствует его отправке на СВО.
«Сама по себе отправка на СВО не является основанием для освобождения от уголовной ответственности», — заключил Аграновский.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала «переломом всей войны».