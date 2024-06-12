Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь

«Отражение ракетной атаки завершено. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией. В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По оперативной информации спасательной службы повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.