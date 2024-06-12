Мужчина упал на вилы и получил разрыв легкого в СКО

Напомним, ранее в Восточно-Казахстанской области пенсионерка решила спуститься в погреб за вареньем, но оступилась и упала. В итоге женщина просидела в погребе несколько часов, ее вызволили спасатели. А в марте сообщалось, что в Туркестанской области девушка упала в дренажный узкий колодец. Через несколько часов ее удалось вызволить оттуда, однако вскоре она скончалась.