Суд в Москве заочно арестовал снайпершу из Грузии за службу в ВСУ

«Грузинский легион» принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне вооруженных сил страны (ВСУ). Он состоит из военных с грузинским гражданством и входит в состав украинских вооруженных сил. Минобороны России не раз отчитывалось об ударах по местам дислокации наемников из этого формирования.