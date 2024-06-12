Ракетная атака на Севастополь отражена — где упали осколки

19 мая в результате массивной ракетной атаки на Крым и Севастополь в городе было повреждено несколько жилых домов. Кроме того, в жилой зоне рассыпались суббоеприпасы, которые убирали с улиц города силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии.