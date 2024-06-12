Ракетная атака на Севастополь отражена — где упали осколки

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть — над акваторией.
«В настоящее время поступают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. По оперативной информации Спасательный службы, повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал».
Развожаев добавил, что суббоеприпасы в городе не обнаружены. Тип сбитых ракет устанавливается.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы, целью атак становится и Севастополь. 8 июня флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ на внешнем рейде, а над Крымом были сбиты пять дронов. Из-за постоянных атак ВСУ обстановка в городе напряженная, но спокойная и контролируемая, заявлял ранее Развожаев.
В ночь на пятницу над полуостровом и Азовским морем уничтожены 19 дронов. 29 мая российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS. Накануне в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ. 28 мая на подлете к полуострову была сбита противокорабельная ракета «Нептун».
19 мая в результате массивной ракетной атаки на Крым и Севастополь в городе было повреждено несколько жилых домов. Кроме того, в жилой зоне рассыпались суббоеприпасы, которые убирали с улиц города силами сотрудников коммунальных служб, специалистов Спасательной службы, пиротехников МЧС и Росгвардии.
В Севастополе, как и в Крыму и других приграничных регионах РФ, действует «желтый» (высокий) высокий уровень террористической опасности.