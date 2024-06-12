ДТП унесло жизни четверых членов одной семьи в Алматинской области

Как сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), авария произошла на 105-м километре трассы.
«Водитель Toyota Hiace, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто. В результате четверо пассажиров от полученных травм погибли на месте ДТП. Водитель и двое пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу села Шелек», — написал Аленов.
По факту ДТП назначены экспертизы и возбуждено уголовное дело. «Призываем всех автовладельцев неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим и не нарушать ПДД», — добавил глава ДП.
Напомним, в минувшие выходные в Алматинской области случилось еще одно смертельное ДТП — авто на высокой скорости влетело в дерево. В результате аварии погибли пять человек, выжил только подросток.
А в субботу, 8 июня, в Карагандинской области случилась массовая авария, в которой также погибли пять человек, еще трое попали в больницу. По факту ДТП начато расследование. Добавим, что в Казахстане виновникам аварий, в которых погибли или пострадали люди, грозит уголовная ответственность.
Так, статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека. При этом меры наказания распределяются так: если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью — наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек — наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.