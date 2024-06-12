NBC: в США задержали восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГ

По их сведениям, они были арестованы в ходе операции ФБР в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. Все задержанные попали в Соединенные Штаты, перейдя южную границу страны, и, как отмечает NBC, как минимум двое из них сделали это весной 2023 года. ФБР вело расследование и следило за ними на протяжении нескольких месяцев, но пока им не предъявили обвинений в подготовке теракта, официальная причина задержания связана с нарушением иммиграционного законодательства.