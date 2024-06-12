NBC: в США задержали восемь выходцев из Таджикистана, якобы связанных с ИГ

По их сведениям, они были арестованы в ходе операции ФБР в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. Все задержанные попали в Соединенные Штаты, перейдя южную границу страны, и, как отмечает NBC, как минимум двое из них сделали это весной 2023 года. ФБР вело расследование и следило за ними на протяжении нескольких месяцев, но пока им не предъявили обвинений в подготовке теракта, официальная причина задержания связана с нарушением иммиграционного законодательства.
В то же время, по сведениям газеты New York Post, шестеро из восьми задержанных являются выходцами из Таджикистана, но имеют российское гражданство. Газета также сообщает, что во время расследования агенты ФБР вели прослушку и якобы зафиксировали, что «один из арестованных говорил о бомбах». Как заявили неназванные собеседники издания, речь могла идти о подготовке теракта, подобного трагедии на Бостонском марафоне в 2013 году.
Ранее директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил, что Соединенным Штатам может грозить террористическая атака, подобная теракту в российском «Крокус сити холле».