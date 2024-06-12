На трассе Челябинск — Екатеринбург водитель легковушки погиб в ДТП с фурой

Накануне вечером на 85 км федеральной автодороги М-5 Челябинск — Екатеринбург (в районе поворота на Малый Куяш) автомобиль Honda въехал в двигавшийся в попутном направлении грузовик Volvo. В результате ДТП водитель японской легковушки погиб на месте, его пассажир госпитализирован, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.