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На трассе Челябинск — Екатеринбург водитель легковушки погиб в ДТП с фурой

Полиция выясняет причины аварии.

Накануне вечером на 85 км федеральной автодороги М-5 Челябинск — Екатеринбург (в районе поворота на Малый Куяш) автомобиль Honda въехал в двигавшийся в попутном направлении грузовик Volvo. В результате ДТП водитель японской легковушки погиб на месте, его пассажир госпитализирован, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

Погибшему водителю около 40 лет, его пассажиру столько же.

Уточняется, что от после столкновения легковой автомобиль съехал в правый кювет дороги.

ГАИ устанавливает обстоятельства аварии.