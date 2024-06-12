После гибели троих строителей в Уфе возбудили дело

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ» после гибели троих рабочих при падении подъемника. Несчастный случай произошел 11 июня на площадке строящегося 27-этажного дома на перекрестке улиц Менделеева и Бакалинская в Уфе.
Рабочие упали с высоты примерно 8−9 этажа. Все в подъемнике находились четыре человека. На месте происшествия погибли двое мужчин — 43 и 22 лет, еще один скончался в больнице.
«Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, допросили очевидцев и других работников строящегося объекта, руководство организации-подрядчика. В ходе расследования лицам, ответственным за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ, будет дана правовая оценка», — пояснили в Следкоме.