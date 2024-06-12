В Зеленодольском районе утонул подросток

В администрации Зеленодольского района напомнили, что для отдыха у воды есть специально оборудованные места, где дежурят спасатели. Речь идет о Зеленодольском городском пляже, заливах реки Волги на улице Озерной, в 500−800 метрах от СНТ «Щурячий», вблизи лодочной станции «Флинт», в районе «Эфировского пляжа», а также пляже на улице Ленина.