Количество аварий с самокатами в Новосибирске выросло в несколько раз

Все больше новосибирце используют для передвижения электросамокаты, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Поэтому количество соответствующих аварий за 5 месяцев этого года уже в несколько раз превысило прошлогодний показатель. Об этом сообщили в мэрии города.
— Участникам движения важно знать и соблюдать правила передвижения с использованием средств индивидуальной мобильности на различных участках дорог. При этом важно помнить, что на тротуаре приоритет движения имеют пешие участники, — подчеркнули в администрации.
Что касается цифр, то Новосибирске произошло 17 аварий с участием СИМ, в которых травмировались 18 человек.
Как сообщала КП-Новосибирск, аварии с участием СИМ происходят в городе почти каждый день. Так, 11 июня водитель «Ниссана» сбил 12-летнего мальчика на самокате в Ленинском районе.
Вечером 10 июня водитель «Фольксвагена» сбил самокатчика в центре Новосибирска.
А 5 июня в Ленинском районе на улице проспект Карла Маркса водитель «Тойоты Камри» сбил сразу двоих детей, которые ехали на одном самокате. В результате ДТП больше всех пострадала несовершеннолетняя девочка. Ее увезли на скорой в одну из городских больниц.