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Количество аварий с самокатами в Новосибирске выросло в несколько раз

Аварии с участием самокатов происходят в городе почти каждый день.

Источник: Комсомольская правда

Все больше новосибирце используют для передвижения электросамокаты, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Поэтому количество соответствующих аварий за 5 месяцев этого года уже в несколько раз превысило прошлогодний показатель. Об этом сообщили в мэрии города.

— Участникам движения важно знать и соблюдать правила передвижения с использованием средств индивидуальной мобильности на различных участках дорог. При этом важно помнить, что на тротуаре приоритет движения имеют пешие участники, — подчеркнули в администрации.

Что касается цифр, то Новосибирске произошло 17 аварий с участием СИМ, в которых травмировались 18 человек.

В мэрии также напомнили, что водитель электросамоката обязан спешиваться при пересечении дороги по пешеходному переходу.

Как сообщала КП-Новосибирск, аварии с участием СИМ происходят в городе почти каждый день. Так, 11 июня водитель «Ниссана» сбил 12-летнего мальчика на самокате в Ленинском районе.

Вечером 10 июня водитель «Фольксвагена» сбил самокатчика в центре Новосибирска.

А 5 июня в Ленинском районе на улице проспект Карла Маркса водитель «Тойоты Камри» сбил сразу двоих детей, которые ехали на одном самокате. В результате ДТП больше всех пострадала несовершеннолетняя девочка. Ее увезли на скорой в одну из городских больниц.