Количество аварий с самокатами в Новосибирске выросло в несколько раз

Все больше новосибирце используют для передвижения электросамокаты, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Поэтому количество соответствующих аварий за 5 месяцев этого года уже в несколько раз превысило прошлогодний показатель. Об этом сообщили в мэрии города.