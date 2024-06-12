«Ехал очень медленно»: водитель под наркотиками управлял автобусом в Павлодаре

«К примеру, по улице Академика Чокина в Павлодаре остановлен автобус Volkswagen, привлекший внимание полиции тем, что водитель ехал очень медленно. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения стражей порядка, водитель действительно управлял транспортом в состоянии наркотического опьянения. На момент остановки в автобусе пассажиров не было. Водитель привлечен к ответственности. Судом он подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Автотранспорт водворен на специальную штрафную стоянку», — сообщил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.