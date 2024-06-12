В Кишинёве не будет электричества из-за плановых работ: В 88 населённых пунктах Молдовы нет света из-за стихии

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает об отключениях электроэнергии из-за плановых работах в Кишиневе в среду, 12 июня 2024.
Буюканы
ул. Ливиу Деляну 4, 6, Николае Костин 48, 48/2, 65, 65/2, 65/3, 65/3A, 65/3G, 67/1, 67/2 в период
ул. Албишоара 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 70, 70/1, 72/5, 999, Александру Хашдеу 66/1, Богдан П. Хашдеу 20, 26, Буна Вестире 15/2, Моара Рошие 19A, 19B, 20, 20 блок 1, 20 bl.2, 20 bl.3, 23/1, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8, Петру Рареш 77/1 в период
Ион Некулче 57 в период
Центр
шос. Хынчешть, Счиносика, Св. Стефан, Сихаструлуй, Виерулуй частично, в период
уд. Друмул Виилор 39, в период
Рышкановка
ул. Мирон Костин 11/2, 11/3, 11/3A, в период
ул. Богдан Воевод 7, в период
Плановые отключения электричества также будут в пригородах столицы.
По данным поставщика Premier Energy, к утру среды, 12 июня 2024, частично обесточены 88 населённых пунктов центральных и южных районов. На местах работают ремонтные бригады.
Граждан просят быть бдительными, не наступать на провода, не лезть в электрические установки, не оставлять без присмотра детей, а также держать домашних животных во время прогулки на привязи.