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Россиянка получила паспорт Великобритании и попала под суд

Жительница Владивостока стала фигуранткой уголовного дела после того, как получила гражданство Великобритании.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

По версии правоохранителей, в феврале 2020 года россиянка отправилась в Великобританию, где получила местное гражданство. Вернувшись домой, она не уведомила об этом отдел по вопросам миграции. Таким образом она скрыла двойное гражданство. Для каких целей она получила паспорт Великобритании, не сообщается.

«Преступление выявлено по результатам оперативной работы УФСБ России по Приморскому краю», — поделились в ведомстве.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче в ответственный орган уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства другой страны.

На данный момент в отношении женщины утверждено обвинительное заключение. Вскоре его рассмотрит суд Фрунзенского судебного района.