Россиянка получила паспорт Великобритании и попала под суд

По версии правоохранителей, в феврале 2020 года россиянка отправилась в Великобританию, где получила местное гражданство. Вернувшись домой, она не уведомила об этом отдел по вопросам миграции. Таким образом она скрыла двойное гражданство. Для каких целей она получила паспорт Великобритании, не сообщается.