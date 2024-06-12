Двое ушлых парней похитили бензина на 19 тысяч рублей в Новосибирске

Перед судом предстанут двое жителей Ленинского района 19 и 26 лет, которые воровали бензин на автозаправках. В общей сложности, им вменяют восемь эпизодов хищения топлива.
Для своих преступных действий молодые люди придумали хитрую схему. Они выбирали автозаправки с системой постоплаты и приезжали туда на арендованных автомобилях — каждый раз разных, чтобы их не вычислили по камерам видеонаблюдения.
Заправившись, клиенты уезжали, не расплатившись. Бензин из арендованных машин они потом сливали, и, как полагает следствие, продавали.
Общая сумма похищенного — 19 тысяч рублей. Следователи возбудили восемь уголовных дел.
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Екатерина СОСНИНА.