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Двое ушлых парней похитили бензина на 19 тысяч рублей в Новосибирске

Двое молодых новосибирцев придумали хитрую схему хищения бензина на автозаправках. Топлива они наворовали на 19 тысяч рублей.

Источник: Прецедент

Перед судом предстанут двое жителей Ленинского района 19 и 26 лет, которые воровали бензин на автозаправках. В общей сложности, им вменяют восемь эпизодов хищения топлива.

Для своих преступных действий молодые люди придумали хитрую схему. Они выбирали автозаправки с системой постоплаты и приезжали туда на арендованных автомобилях — каждый раз разных, чтобы их не вычислили по камерам видеонаблюдения.

Заправившись, клиенты уезжали, не расплатившись. Бензин из арендованных машин они потом сливали, и, как полагает следствие, продавали.

Общая сумма похищенного — 19 тысяч рублей. Следователи возбудили восемь уголовных дел.

Ранее «Прецедент» писал: накануне выступления Ольги Бузовой глава Союза отцов предложил ввести дресс-код для артистов.

Екатерина СОСНИНА.