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В поселке под Новосибирском вспыхнул частный дом, баня и гараж

Все жильцы успели выбежать на улицу.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Садовый ночью произошел пожар: на улице Производственная, 8 внезапно вспыхнул частный дом. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, на территории сгорели также и другие постройки.

— Огонь полностью уничтожил крышу двухквартирного дома площадью 150 квадратным метров на улице Производственная, 8, а также гараж и баню. До прибытия спасателей из дома выбрались три жильца. Никто не пострадал. Общая площадь пострадавших от огня построек — 221 квадратный метр, — написали в ведомстве.

Одна очевидица сняла происходящее на видео (АСТ-54), где очень эмоционально описывала действия пожарных.

— Пацаны молодцы. Респект и уважуха. Им просто надо поставить памятник, — говорила за кадром девушка.

В пресс-службе МЧС причину пожара не раскрыли.

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