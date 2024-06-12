В поселке под Новосибирском вспыхнул частный дом, баня и гараж

В поселке Садовый ночью произошел пожар: на улице Производственная, 8 внезапно вспыхнул частный дом. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, на территории сгорели также и другие постройки.
— Огонь полностью уничтожил крышу двухквартирного дома площадью 150 квадратным метров на улице Производственная, 8, а также гараж и баню. До прибытия спасателей из дома выбрались три жильца. Никто не пострадал. Общая площадь пострадавших от огня построек — 221 квадратный метр, — написали в ведомстве.
Одна очевидица сняла происходящее на видео (АСТ-54), где очень эмоционально описывала действия пожарных.
— Пацаны молодцы. Респект и уважуха. Им просто надо поставить памятник, — говорила за кадром девушка.
В пресс-службе МЧС причину пожара не раскрыли.