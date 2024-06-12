В поселке под Новосибирском вспыхнул частный дом, баня и гараж

— Огонь полностью уничтожил крышу двухквартирного дома площадью 150 квадратным метров на улице Производственная, 8, а также гараж и баню. До прибытия спасателей из дома выбрались три жильца. Никто не пострадал. Общая площадь пострадавших от огня построек — 221 квадратный метр, — написали в ведомстве.