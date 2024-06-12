Прокурор, следователь и адвокат. В Узбекистане на взятке поймали очередных правоохранителей

Также в столице двое мошенников через своих знакомых в прокуратуре обещали обвиняемому по статье 168 (мошенничество) разрешить уголовное дело против него. За свои услуги они запросили 50 тысяч долларов. Один из мошенников был задержан в момент получения взятки.