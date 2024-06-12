Прокурор, следователь и адвокат. В Узбекистане на взятке поймали очередных правоохранителей

По информации СГБ, в Джизакской области при получении взятки был задержан областной прокурор. Он обещал гражданину снять судимость по статье 167 (хищение). За это он потребовал тысячу долларов и телефон Samsung Galaxy S24 Ultra.
В Ташкенте следователь и два дознавателя следственного отдела Яккасарайского района в сговоре обещали за взятку переквалифицировать статью обвиняемому по уголовному делу за продажу наркотиков. СГБ поймала одного из них в момент получения взятки в размере 7 тысяч долларов.
Также в столице двое мошенников через своих знакомых в прокуратуре обещали обвиняемому по статье 168 (мошенничество) разрешить уголовное дело против него. За свои услуги они запросили 50 тысяч долларов. Один из мошенников был задержан в момент получения взятки.
В Наманганской области адвокат требовал 10 тысяч долларов за содействие в назначении обвиняемому по уголовному делу за мошенничество, наказания, не связанного с лишением свободы. Его задержали при получении аванса в размере 8 тысяч долларов. Отмечается, что адвокат ранее был судим за покушение на убийство.
В настоящее время в отношении всех этих лиц возбуждены дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а также применена мера пресечения в виде заключения под стражу.