Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокурор, следователь и адвокат. В Узбекистане на взятке поймали очередных правоохранителей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Джизакской и Наманганской областях, а также в Ташкенте за взяточничество арестовали прокурора, следователя и адвоката, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации СГБ, в Джизакской области при получении взятки был задержан областной прокурор. Он обещал гражданину снять судимость по статье 167 (хищение). За это он потребовал тысячу долларов и телефон Samsung Galaxy S24 Ultra.

В Ташкенте следователь и два дознавателя следственного отдела Яккасарайского района в сговоре обещали за взятку переквалифицировать статью обвиняемому по уголовному делу за продажу наркотиков. СГБ поймала одного из них в момент получения взятки в размере 7 тысяч долларов.

Также в столице двое мошенников через своих знакомых в прокуратуре обещали обвиняемому по статье 168 (мошенничество) разрешить уголовное дело против него. За свои услуги они запросили 50 тысяч долларов. Один из мошенников был задержан в момент получения взятки.

В Наманганской области адвокат требовал 10 тысяч долларов за содействие в назначении обвиняемому по уголовному делу за мошенничество, наказания, не связанного с лишением свободы. Его задержали при получении аванса в размере 8 тысяч долларов. Отмечается, что адвокат ранее был судим за покушение на убийство.

В настоящее время в отношении всех этих лиц возбуждены дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а также применена мера пресечения в виде заключения под стражу.