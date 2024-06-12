В Екатеринбурге мужчина на электросамокате сбил 13-летнюю девочку

Добавим, что в конце мая мэрия Екатеринбурга объявила, что возьмет электросамокаты в городе под контроль. Для этого будет сделано соглашение с кикшеринговыми компаниями. Они введут зоны, где ездить на электросамокатах, даже на частных, будет запрещено. Помимо этого в городе появятся зоны ограничения скорости для арендованных самокатов — до 5, до 10 и до 15 километров в час.