В Екатеринбурге мужчина на электросамокате сбил 13-летнюю девочку

В пятницу в 19.54 на улице Уральской возле дома № 65 мужчина ехал на электросамокате и сбил 13-летнюю девочку. Он двигался по тротуару. Школьника двигалась в попутном направлении. В итоге подростку понадобилась помощь врачей — ее увезли в больницу.
— Электросамокатом управлял 25-летний мужчина, местный житель, который пояснил, что взял электросамокат с целью доехать с работы домой, двигался по тротуару, когда приблизился к девочкам, ехавшим впереди него на роликах, он решил объехать их с левой стороны, но одна из них резко повернула влево, и он допустил наезд на ребенка, — сообщают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
Сотрудники полиции провели на месте ДТП замеры, установили личности всех участников случившегося. Сейчас идет проверка. Мощность у электросамоката была меньше 250 Вт. У девочки после аварии диагностирован ушиб лица.
Добавим, что в конце мая мэрия Екатеринбурга объявила, что возьмет электросамокаты в городе под контроль. Для этого будет сделано соглашение с кикшеринговыми компаниями. Они введут зоны, где ездить на электросамокатах, даже на частных, будет запрещено. Помимо этого в городе появятся зоны ограничения скорости для арендованных самокатов — до 5, до 10 и до 15 километров в час.
Причиной к ужесточению ограничений стало множество ДТП с участием электросамокатов. С начала года в Екатеринбурге 29 человек получили травмы из-за них. Пострадали в том числе и восемь детей.