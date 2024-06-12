Cолдата из воинской части Волгограда судят за расстрел сослуживцев

Официально детали дела не раскрывались, известно только, что мужчина неоднократно покидал часть во время прохождения контрактной службы. Вернувшись в расположение своего подразделения в Херсонской области, Ткаченко выстрелил в двух своих сослуживцев после конфликта. В результате чего один военнослужащий скончался на месте, а второй получил ранения.