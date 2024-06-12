Cолдата из воинской части Волгограда судят за расстрел сослуживцев

Мужчина предстанет перед судом сразу по нескольким статьям, молодого человека обвиняют в приобретении, изготовлении, хранении, перевозке, переработке без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, самовольном оставлении места службы в период мобилизации, а также в убийстве.
По сообщению «Волгоградской правде.ру» пресс-службы Южного окружного военного суда, из-за отсутствия подсудимого на заседании оно было перенесено на 9 утра 5 июля.
Официально детали дела не раскрывались, известно только, что мужчина неоднократно покидал часть во время прохождения контрактной службы. Вернувшись в расположение своего подразделения в Херсонской области, Ткаченко выстрелил в двух своих сослуживцев после конфликта. В результате чего один военнослужащий скончался на месте, а второй получил ранения.
Дело в отношении молодого человека поступило в военный суд Ростова-на-Дону в мае текущего года. Первоначально заседание суда было назначено на вторник, 11 июня.