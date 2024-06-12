Отец погибшего 18-летнего нижегородского хоккеиста назвал причину смерти

По мнению нижегородца, который приезжал на опознание сына, причиной стал несчастный случай. Юноша всегда ходил в наушниках и мог просто не услышать приближающегося поезда, пока шел по путям: «Тело лежало так, будто он просто шел по рельсам и его поезд сзади догнал».