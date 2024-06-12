Отец погибшего 18-летнего нижегородского хоккеиста назвал причину смерти

Отец 18-летнего хоккеиста Романа Зырянова, погибшего на железнодорожных путях, назвал причину, по которой погиб молодой человек. Об этом сообщает NN.RU.
По мнению нижегородца, который приезжал на опознание сына, причиной стал несчастный случай. Юноша всегда ходил в наушниках и мог просто не услышать приближающегося поезда, пока шел по путям: «Тело лежало так, будто он просто шел по рельсам и его поезд сзади догнал».
В версию, что трагедия связана с тем, что Роман якобы делал ставки на спорт и задолжал большую сумму, отец не верит. Молодой человек был целеустремленным, подающим надежды хоккеистом, мечтал стать тренером, в этом году планировал поступать в вуз. Накануне трагедии был в хорошем настроении.
Напомним, 15 мая погиб 14-летний Иван Баженов из ХК «Заречье». В районе станции «Ройка» в Кстовском округе электропоезд сбил юношу, когда тот шел вдоль железнодорожных путей.