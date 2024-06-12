Двое мигрантов похитили мужчину в Петербурге и заставили взять кредит для них

26-летний гражданин одного из среднеазиатских государств стал жертвой разбойного нападения в Петербурге. Все произошло ранним утром 25 мая. Тогда двое неизвестных подкараулили его у дома 6к1 на Малой Бухарестской улице и, угрожая ножом, насильно посадили в «Хендай». Затем они вывезли мужчину в сторону Пулковских высот, отобрали «Айфон 13 про» и банковскую карту, а после заставили взять кредит на 55 тысяч рублей. Далее в ближайшем банкомате они сняли деньги и скрылись. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.