СК возбудил уголовное дело после нападения на людей и убийства на Бадаева

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) после нападения на граждан и на сотрудника полиции, а также по факту убийства в Невском районе. По подозрению в совершении преступлений задержан 43-летний мужчина.