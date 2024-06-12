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СК возбудил уголовное дело после нападения на людей и убийства на Бадаева

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) после нападения на граждан и на сотрудника полиции, а также по факту убийства в Невском районе. По подозрению в совершении преступлений задержан 43-летний мужчина.

Как сообщили в информационном центре СКР, следствием было установлено, что подозреваемый, находясь в квартире жилого дома на улице Бадаева в ходе конфликта до смерти избил своего отца, после чего на улице пытался нанести удары отверткой сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия для его задержания.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предположительно орудие преступления. В настоящий момент проводится комплекс судебных экспертиз.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что неадекватный мужчина на улице Бадаева также напал с отверткой на 73-летнюю пенсионерку, а потом на фельдшера скорой помощи. Тело своего убитого отца он, предположительно, расчленил топором.