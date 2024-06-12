Волгоградцу с наркотиками в авто грозит пожизненное лишение свободы

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере».



Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.