Волгоградцу с наркотиками в авто грозит пожизненное лишение свободы

На стационарном посту в Светлоярском районе правоохранители остановили для плановой проверки автомобиль марки «Шкода Рапид». За рулем иномарки находился 21-летний мужчина.
Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели транспортное средство, в салоне они обнаружили полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что водитель вез наркотик — производное N-метилэфедрон.
Молодой человек сознался в содеянном. Он заявил, что перевозил синтетический наркотик для дальнейшего сбыта.
«Количества вещества хватило бы для изготовления более полутысячи разовых наркотических доз», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере».
Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.