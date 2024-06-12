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Волгоградцу с наркотиками в авто грозит пожизненное лишение свободы

В Светлоярском районе задержали подозреваемого в покушении на сбыт синтетического наркотика. Запрещенное вещество нашли в автомобиле.

На стационарном посту в Светлоярском районе правоохранители остановили для плановой проверки автомобиль марки «Шкода Рапид». За рулем иномарки находился 21-летний мужчина.

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели транспортное средство, в салоне они обнаружили полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что водитель вез наркотик — производное N-метилэфедрон.

Молодой человек сознался в содеянном. Он заявил, что перевозил синтетический наркотик для дальнейшего сбыта.

«Количества вещества хватило бы для изготовления более полутысячи разовых наркотических доз», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере».

Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.