Пожар на крыше строящейся 18-этажки потушили в Воронеже: видео

Наиболее вероятной причиной возгорания назвали неосторожность при проведении строительных работ. Горожане опубликовали в социальных сетях кадры пожара в высотке: По официальной информации, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 21:47. Горение рубероида на площади около 20 кв. м было ликвидировано силами пяти пожарных расчетов в 22:23. Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что в Коминтерновском районе дважды за сутки загоралось заброшенное четырехэтажное здание на улице Электросигнальной. В сети появилось видео с места ЧП.