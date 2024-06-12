Под Воронежем в Дону утонула 14-летняя девочка

Воронежские следователи в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства гибели 14-летней девочки во время купания на реке Дон. Трагедия произошла в воскресенье, 9 июня. Вместе с подругой девушка пошла к реке в микрорайоне Придонской искупаться и домой больше не вернулась. Вторая школьница рассказала, что видела, как ее подруга начала тонуть и скрылась под водой.