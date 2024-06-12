Под Воронежем в Дону утонула 14-летняя девочка

Воронежские следователи в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства гибели 14-летней девочки во время купания на реке Дон. Трагедия произошла в воскресенье, 9 июня. Вместе с подругой девушка пошла к реке в микрорайоне Придонской искупаться и домой больше не вернулась. Вторая школьница рассказала, что видела, как ее подруга начала тонуть и скрылась под водой.
12 июня с утра волонтеры организовали поиски на реке и обнаружили тело недалеко от места, где купались девочки.
Сейчас на месте ЧП работают следователи. Они провели осмотр тела, следов насильственной смерти не обнаружено. Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки СУСК примет процессуальное решение.
Следователи напоминают, что любой водоем — это место повышенной опасности. При купании необходимо соблюдать правила поведения на воде, купаться только в установленных и специально оборудованных местах, избегать мест с сильным течением, а также мест в заболоченных и заросших растительностью местах. Родителям необходимо строго следить за детьми во время купания.