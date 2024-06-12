Водитель легковушки погиб в Пуховичском районе

По информации ведомства, инцидент произошел 11 июня около 19:00 в Пуховичском районе. 37-летний житель Марьиной Горки за рулем «Пежо 806» ехал со стороны деревни Новый Кут в направлении дороги Н9341. Мужчина неправильно выбрал скорость движения и на закруглении дороги потерял управление. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.



Водитель погиб на месте происшествия. Ремнем безопасности он не был пристегнут.