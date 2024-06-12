Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель легковушки погиб в Пуховичском районе

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб в Пуховичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

По информации ведомства, инцидент произошел 11 июня около 19:00 в Пуховичском районе. 37-летний житель Марьиной Горки за рулем «Пежо 806» ехал со стороны деревни Новый Кут в направлении дороги Н9341. Мужчина неправильно выбрал скорость движения и на закруглении дороги потерял управление. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся.

Водитель погиб на месте происшествия. Ремнем безопасности он не был пристегнут.