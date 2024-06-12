В Крыму национализировали активы Яценюка и Джамалы

Активами экс-премьера и бенефициара компании «Антей 2012», попавшими под национализацию, стали учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте. В случае с Джамалой собственностью Крыма стало движимое и недвижимое имущество, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, которые были оформлены на ее родственников.