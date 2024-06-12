Под Новороссийском при строительстве дорог обнаружили могильник с 22 погребениями

Параллельно ведется строительство подпорных стен и съездов в сторону Анапы, Краснодара и Новороссийска. Перед началом строительства на территории будущего узла были проведены археологические раскопки.
В декабре прошлого года завершились раскопки на площади около 2 тыс. кв. м, в результате которых был обнаружен участок древнего могильника
Несмотря на то, что некрополь сильно пострадал от разграбления и земляных работ в 70-х годах прошлого века, археологам удалось обнаружить многочисленные останки людей, сохранившиеся в анатомическом порядке. Среди находок были предметы быта, элементы оружия, личные украшения и погребальный инвентарь. Особый интерес представляет неразграбленное погребение. В ногах погребенного, предположительно, знатного воина или влиятельного человека, лежала раздавленная амфора. Ее форма и орнамент недвусмысленно указывали на ее происхождение — Гераклея Понтийская, древний город на черноморском побережье.
Рядом с амфорой обнаружили чернолаковую миску, вероятно, предназначенную для питья или ритуальных церемоний. Усопший был погребен с богатыми украшениями. На пальцах обеих рук исследователи обнаружили пять бронзовых перстней. Также был обнаружен бронзовый браслет, украшавший запястье правой руки. Кроме того, под черепом были найдены два бронзовых височных кольца, хотя время и земля сильно их повредили. Анализ найденных амфор, служивших для транспортировки различных товаров, позволил определить их происхождение. Большая часть амфор была изготовлена в гончарных мастерских Гераклеи Понтийской.
Однако среди них были и амфоры из Синопы, другого древнего города на черноморском побережье, а также единичные фрагменты амфор из Родоса. По словам Ирины Рукавишниковой, старшего научного сотрудника Института археологии РАН, которая руководила раскопками, все артефакты после детального изучения и консервации будут переданы в Новороссийский исторический музей-заповедник до конца 2024 года.