Под Новороссийском при строительстве дорог обнаружили могильник с 22 погребениями

Рядом с амфорой обнаружили чернолаковую миску, вероятно, предназначенную для питья или ритуальных церемоний. Усопший был погребен с богатыми украшениями. На пальцах обеих рук исследователи обнаружили пять бронзовых перстней. Также был обнаружен бронзовый браслет, украшавший запястье правой руки. Кроме того, под черепом были найдены два бронзовых височных кольца, хотя время и земля сильно их повредили. Анализ найденных амфор, служивших для транспортировки различных товаров, позволил определить их происхождение. Большая часть амфор была изготовлена в гончарных мастерских Гераклеи Понтийской.