КНБ: Подполковник полиции арестован в ВКО

В феврале этого года стало известно о задержании начальника управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО Руслана Кошкинчинова сотрудниками ДКНБ ВКО. Тогда в пресс-службе КНБ сообщили о начатом расследовании по статье «Получение взятки». Сообщалось, что в рамках этого дела Кошкинчинов не задерживался. Как стало известно, в настоящее время подозреваемый сотрудник ДП ВКО Руслан Кошкинчинов находится под арестом.
«Подтверждаем, что департаментом КНБ по Восточно-Казахстанской области при координации прокуратуры области в отношении сотрудника департамента полиции области Кошкинчинова Р. Н. расследуется уголовное дело по подозрению в совершении коррупционного преступления. Следственным судом Усть-Каменогорска санкционирована мера пресечения в виде содержания его под стражей», — говорится в ответе пресс-службы КНБ на официальный запрос Tengrinews.kz.
Как отметили в пресс-службе ведомства, иные сведения, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат. Отметим, подполковник полиции.
Руслан Кошкинчинов в ноябре 2022 года возглавил управление по противодействию наркопреступности ДП Восточно-Казахстанской области. Кошкинчинову 40 лет, в правоохранительных органах служит с 2009 года. В разное время работал оперуполномоченным зонально-территориальной группы криминальной полиции отделения криминальной полиции, старшим оперуполномоченным группы по раскрытию имущественных преступлений, старшим оперуполномоченным группы криминальной полиции.
В 2013 году работал оперуполномоченным по борьбе с наркобизнесом УВД Усть-Каменогорска ДВД ВКО, затем старшим оперуполномоченным отдела профилактики наркомании, межведомственной координации УБН ДВД ВКО. С 2018 года занимал должность начальника отдела организации борьбы с наркобизнесом и разработки межрегиональных наркогруппировок УБН ДВД ВКО. В 2019 году был назначен начальником отдела по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров УПН ДП ВКО.
В 2021 году занял должность заместителя начальника управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО. Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере.