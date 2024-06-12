КНБ: Подполковник полиции арестован в ВКО

В феврале этого года стало известно о задержании начальника управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО Руслана Кошкинчинова сотрудниками ДКНБ ВКО. Тогда в пресс-службе КНБ сообщили о начатом расследовании по статье «Получение взятки». Сообщалось, что в рамках этого дела Кошкинчинов не задерживался. Как стало известно, в настоящее время подозреваемый сотрудник ДП ВКО Руслан Кошкинчинов находится под арестом.