Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии

Главу ЧЭМК Ходоровского арестовали до 10 августа по подозрению в педофилии.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июн — РИА Новости. Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован до 10 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан во вторник. По данным СУСК, в отношении директора в Челябинске возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Решался вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

«Заключение под стражу до 10 августа 2024 года», — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения Ходоровскому.

В суде не уточнили, предъявлено ли ему обвинение и по какой статье.