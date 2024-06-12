Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии

Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан во вторник. По данным СУСК, в отношении директора в Челябинске возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Решался вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.