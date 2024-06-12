Гендиректора ЧЭМК арестовали по подозрению в педофилии

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июн — РИА Новости. Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, арестован до 10 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
Ходоровский, который руководил ЧЭМК с 2001 года, был задержан во вторник. По данным СУСК, в отношении директора в Челябинске возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Решался вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
«Заключение под стражу до 10 августа 2024 года», — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения Ходоровскому.
В суде не уточнили, предъявлено ли ему обвинение и по какой статье.