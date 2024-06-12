В Ростовской области из-за длительной жары объявили режим ЧС

Засуха и гибель части зерновых не смогут оказать сильного влияния на продовольственный рынок. Дело в том, что на протяжении нескольких лет сельскохозяйственные производители Ростовской области собирали рекордные урожаи пшеницы и других зерновых. Например, в 2022 году донскими хлеборобами было намолочено 15,4 миллионов тонн зерновых культур, в 2023 году — 16,4 миллионов тонн. Поэтому зерна, а значит муки и хлебобулочных изделий хватит всем.