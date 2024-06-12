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В Ростовской области из-за длительной жары объявили режим ЧС

В Ростовской области пришедшие на смену майским заморозкам аномально высокие температуры воздуха (до + 38 градусов) привели к почвенной засухе. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе может погибнуть до трети будущего урожая зерновых культур.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 82% 759 мм рт. ст. +19°

Отметим, что из-за ранней весны на Дону почти 100 процентов посевов взошли уже в марте. В апреле пришла сильная жара, а в мае внезапно ударили морозы. Кроме того, больше двух месяцев в регионе не было дождей.

«По моей оценке, с учетом общения с селянами, я вижу потерю порядка 30 процентов урожая», — заявил губернатор региона Василий Голубев.

Из-за ухудшения погодных условий на Дону сначала был объявлен режим повышенной готовности, а затем уже режим ЧС.

Муниципальным образованиям и минсельхозу поручено провести мониторинг сложившейся ситуации и оперативно установить размеры ущерба. По предварительным данным, урожай зерновых погиб на площади около 210 тысяч гектар.

Введение режима чрезвычайной ситуации позволит оперативно начать превентивные мероприятия по защите урожая и возместить финансовые потери аграриям. Руководить ликвидацией последствий ЧС поручено министру сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константину Рачаловскому.

Засуха и гибель части зерновых не смогут оказать сильного влияния на продовольственный рынок. Дело в том, что на протяжении нескольких лет сельскохозяйственные производители Ростовской области собирали рекордные урожаи пшеницы и других зерновых. Например, в 2022 году донскими хлеборобами было намолочено 15,4 миллионов тонн зерновых культур, в 2023 году — 16,4 миллионов тонн. Поэтому зерна, а значит муки и хлебобулочных изделий хватит всем.

Тем не менее жара обострила проблему водоснабжения в сельских территориях области. Из-за дефицита воды режим ЧС объявлен в станице Мишинской и хуторе Александровка Аксайского района, а режим повышенной готовности — в селе Покровском и хуторе Красный Крым.

Причина в том, что жителей данных населенных пунктов снабжаются водой из артезианских скважин, поэтому засуха и увеличение потребления воды привели к ее дефициту. Режим ЧС даст возможность быстрее выделять деньги для решения проблем.

Так, в Аксайском районе за счет резервных денег местного бюджета до конца июня планируется отремонтировать артезианскую скважину. А в хуторе Александровка капремонт скважины должен завершиться к началу августа. Помимо этого, из областного бюджета выделят деньги на покупку двух водонапорных башен и электрического генератора в хутор Красный Крым, а также на капитальный ремонт и строительство еще двух скважин в поселке Матвеево-Курган.

Пока же на время отсутствия водоснабжения для жителей четырех населенных пунктов организован подвоз воды.

сельское хозяйство