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В Самаре на ходу загорелся трамвай с пассажирами

В среду, 12 июня, в 11:30 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о загорании трамвая на ул. Антонова-Овсеенко, 46 В в Советском районе города. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«По прибытию к месту вызова установлено, что на месте вызова произошло загорание обшивки трамвая в движении, ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

В департаменте транспорта уточнили, что возгорание произошло на линии в районе улиц 22 Партсъезда/Вольской около 10:52.

«У трамвая, следовавшего по маршруту № 12, произошел излом пантографа, и возникло задымление в вагоне. После излома пантограф упал на крышу, произошло короткое замыкание, что и вызвало пожар. Водитель трамвая применил огнетушитель, которым был оснащен салон. Также на месте работала пожарная машина», — отметили в департаменте.

Трамвай отбуксировали в депо для ремонта. Движение на линии было восстановлено в 11:16.

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