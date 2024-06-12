В Самаре на ходу загорелся трамвай с пассажирами

«По прибытию к месту вызова установлено, что на месте вызова произошло загорание обшивки трамвая в движении, ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет», — отмечается в сообщении.
В департаменте транспорта уточнили, что возгорание произошло на линии в районе улиц 22 Партсъезда/Вольской около 10:52.
«У трамвая, следовавшего по маршруту № 12, произошел излом пантографа, и возникло задымление в вагоне. После излома пантограф упал на крышу, произошло короткое замыкание, что и вызвало пожар. Водитель трамвая применил огнетушитель, которым был оснащен салон. Также на месте работала пожарная машина», — отметили в департаменте.
Трамвай отбуксировали в депо для ремонта. Движение на линии было восстановлено в 11:16.