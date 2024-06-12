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В Волгоградской области объявлен 5-й класс пожароопасности

Ожидается, что он будет держаться до конца следующих суток в отдельных районах региона.

5-й класс характеризуется как чрезвычайная опасность пожаров и прогнозируется в различных районах области, включая северо-западные (Даниловский), юго-западные (Котельниковский, Октябрьский) районы Волгоградской области и областной центр.

В центральных (Иловлинский, Клетский, Ольховский), юго-западных (Калачевский), северо-западных (Еланский, Киквидзенский, Новоаннинский, Алексеевский) и северо-восточных районах (Камышинский, Котовский, Руднянский, Жирновский, северная часть Палласовского, Николаевский, Старополтавский, Быковский) планируется повышенный уровень опасности от пожаров — четвертый класс.

Исходя из угрозы пожаров, региональное управление МЧС России по региону советует жителям и гостям области избегать посещения лесных территорий. В случае пребывания в лесу важно помнить, что небрежное отношение к правилам пожарной безопасности может привести к возникновению пожара.

В случае возникновения пожара, необходимо немедленно сообщить об этом, звоня по телефону экстренной службы «101».

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