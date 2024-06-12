В Волгоградской области объявлен 5-й класс пожароопасности

5-й класс характеризуется как чрезвычайная опасность пожаров и прогнозируется в различных районах области, включая северо-западные (Даниловский), юго-западные (Котельниковский, Октябрьский) районы Волгоградской области и областной центр.
В центральных (Иловлинский, Клетский, Ольховский), юго-западных (Калачевский), северо-западных (Еланский, Киквидзенский, Новоаннинский, Алексеевский) и северо-восточных районах (Камышинский, Котовский, Руднянский, Жирновский, северная часть Палласовского, Николаевский, Старополтавский, Быковский) планируется повышенный уровень опасности от пожаров — четвертый класс.
Исходя из угрозы пожаров, региональное управление МЧС России по региону советует жителям и гостям области избегать посещения лесных территорий. В случае пребывания в лесу важно помнить, что небрежное отношение к правилам пожарной безопасности может привести к возникновению пожара.
В случае возникновения пожара, необходимо немедленно сообщить об этом, звоня по телефону экстренной службы «101».